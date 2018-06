Studenten statt Patres am Rabenberg

Ein Investor plant, das ehemalige Kloster St. Heinrich auf dem Rabenberg zu einer Apartmentanlage umzubauen. Zudem soll ein Architekturbüro in das Gebäude einziehen. Und auch für die denkmalgeschützte Kirche von Peter Koller junior gibt es Zukunftspläne. Wenn sich am Donnerstag der Bauausschuss in...