Ladendieb verletzt Verkäufer

Wolfsburg Wegen räuberischen Ladendiebstahls muss sich ein 39 Jahre alter Beschuldigter strafrechtlich verantworten. Der aus der Samtgemeinde Boldecker Land im Landkreis Gifhorn stammende Täter passierte in einem Lebensmittelmarkt in der Allerstraße den Kassenbereich, ohne die zwei zuvor eingesteckten Whisky-Flaschen im Wert von 56 Euro zu bezahlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei aufmerksame Verkäufer im Alter von 27 und 55 Jahren konnten den Verdächtigen gemeinsam überwältigen und festhalten, nachdem dieser vorher versuchte, sich loszureißen. Hierbei erlitt der 55-Jährige leichte Verletzungen. Der Beschuldigte konnte jedoch den verständigten Polizisten schließlich übergeben werden. Da bei der anschließenden Durchsuchung in einer Zigarettenschachtel des Beschuldigten ein konsumierter Joint aufgefunden wurde, muss sich der 39-Jährige auch wegen Drogenbesitzes verantworten.

