Bauausschuss treibt Wohnungsbauoffensive an

Ohne große Diskussionen hat er am Donnerstag der Aufstellung von Bebauungsplänen für so unterschiedliche Projekte wie Niedersachsens größtes Baugebiet Sonnenkamp (bis zu 3000 Wohneinheiten) und das Studentenwohnen am Rabenberg (einige Apartments) zugestimmt. Sonnenkamp: Fast geschlossene Zustimmung erhielt die Stadtverwaltung für ihren Vorschlag, fünf Bebauungsplänen für...