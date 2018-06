19-Jähriger unter Drogen am Steuer

Wolfsburg Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Samstagabend ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden.

Wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Montag mitteilte, wurde dem Fahranfänger aus der Samtgemeinde Boldecker Land die Weiterfahrt untersagt, da der Verdacht bestand, dass er vor Fahrantritt Drogen zu sich genommen hatte. Der Zeuge berichtete per Telefon, wie der 19-Jährige in einem Parkhaus an der Berliner Brücke in Schlangenlinien gefahren sei und außerdem ohne ersichtlichen Grund, seinen Wagen abbremsen würde. Eine Streifenwagenbesatzung traf den 19-Jährigen schließlich wenige Minuten später auf einem Parkplatz an der VW-Arena, als er mit seinem Audi gerade zurücksetzte. Da die Polizisten bei dem Audi-Fahrer wässrige, gerötete Augen und Lidflattern feststellten, wurden ihm zwei Blutproben entnommen.

Zusätzlich muss sich der Fahrer wegen Drogenbesitzes verantworten.