Einbrecher knacken Safe und stehlen Bargeld

Wolfsburg Unbekannte Täter stiegen in der Nacht zu Dienstag in Hattorf in eine Bäckereifiliale ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld in noch nicht bekannter Höhe aus einem mit brachialer Gewalt aufgebrochenen Tresor. Den Ermittlungen nach gelangten die Unbekannten zunächst auf das Dach der Filiale an der Straße Plantage, verschafften sich einen Zugang und durchsuchten danach gezielt die Geschäftsräume. Einer Mitarbeiterin fiel zu Arbeitsbeginn um 3.35 Uhr der offen stehende Safe auf. Daraufhin informierte die Beschäftigte sofort die Polizei. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46 0 in Verbindung.

