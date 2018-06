Von der Milchbar zum Kunstmuseum: Kultur in Wolfsburg

Das Schloss war eine Keimzelle der Kultur in Wolfsburg: In der Druckwerkstatt arbeitete in den 1960ern auch Gustav Beck (rechts, hier mit Künstler Kaes Kortlang).Foto: Archiv/ Eberhard Rohde

Mitte der 1950er Jahre kam Daniela Guntner erstmals nach Wolfsburg. Und wie fand es die damals 12-Jährige in der VW-Stadt? „Ätzend“, erinnert sich Guntner lachend. Das war zum Glück nur der erste Eindruck: Bis heute ist die Künstlerin und jahrelange Leiterin des Kulturbüros in Wolfsburg zu Hause, das einstige Urteil längst vergessen. Es hat sich allerdings auch viel getan, seit Guntner erstmals nach Wolfsburg kam. „Damals wehte hier nur der Wind. Man ging die Porschestraße rauf und runter, schaute die Leute an und ging in die Milchbar an der Ecke zur Kleiststraße.“

Daniela Guntner hat Wolfsburg auf ihre Weise mitgeprägt: durch ihre Spaziergehbilder, Kalender und Illustrationen; aber auch durch Ausstellungen und andere Veranstaltungen, die sie freiberuflich oder als Leiterin des Kulturbüros initiiert und organisiert hat. Oder mit Theaterkostümen, die sie in den 1970ern unter der Intendanz von Volker von Collande entwarf und nähte. Vor allem das Projekt „Werk – Stadt – Schloss“ und die Internationale Sommerbühne hat Guntner geprägt. Im Gespräch mit der 76-Jährigen lässt sich gut erahnen, wie sich Wolfsburg über die Jahrzehnte gewandelt hat: Was die Kulturszene betrifft, aber auch, was das Selbstverständnis als moderne, dynamische Stadt betrifft und damit auch das Lebensgefühl.

„Es fehlen heute die Politiker, die wirklich etwas in der Kultur bewegen wollen.“ Daniela Guntner, ist seit Jahrzehnten Teil der Kulturszene der Stadt.

Trotz des ersten, weniger wohlwollenden Eindrucks der Stadt kehrte Guntner in den 1970er Jahren nach Wolfsburg zurück, nachdem sie einige Jahre in den USA verbracht hatte. Und fand eine veränderte Stadt vor. Es gab zwar noch kein Phaeno, kein Hallenbad (doch, aber nur zum Schwimmen), keine Autostadt, kein Kunstmuseum. Aber: Es gab das Theater, und das Schloss als Zentrum des kulturellen Lebens in Wolfsburg. „Auch die VHS war sehr aktiv damals“, erinnert sich Guntner, „und die Musikschule. Die Städtische Galerie und der Kunstverein sowieso: Im Schloss lebten damals ja noch Künstler, da war viel los.“

Die Kulturszene sei zum Teil auch aus sich selbst erwachsen, überlegt Guntner. „Es gab eine große Chorkultur und ein reiches Vereinswesen. Das Kulturamt hatte anfangs nicht die Funktion, selbst Kultur zu machen, sondern die Kultur in der Stadt zu verwalten.“ Dazu gehörte laut Guntner ein reger Austausch mit Institutionen und Vereinen in den Partnerstädten; auch seien viele Veranstaltungen über die Jahrzehnte von Agenturen zugekauft worden. Darunter die Ritterspiele am Schloss und die Internationale Sommerbühne, die Anfang der 1990er Jahre in den kulturellen Jahreskalender Wolfsburgs aufgenommen wurde.

Was aber motivierte die Entwicklung vom, nun ja, eher kulturarmen Wolfsburg der 1950er Jahre zum Wolfsburg der kulturellen Leuchttürme im Jahr 2018? „Die Nachfrage nach Kultur kam mit dem Wachsen der Stadt“, sagt Daniela Guntner. Ein großer Schritt sei die Ansiedlung zentgenössischer Künstler im Schloss gewesen, eine Initiative des damaligen Oberbürgermeisters Uwe-Jens Nissen und seines Oberstadtdirektors Wolfgang Hesse. Auch Wolfgang Guthardt, Kulturdezernent von 1987 bis 2013, habe viel auf den Weg gebracht.

Mit Blick auf die Gegenwart gibt Guntner aber auch zu bedenken: „Heute haben sich die Bedürfnisse der Menschen geändert. Früher haben die Menschen die Kultur in ihren Alltag integriert, sind nach der Arbeit zum Chor gegangen. Damals hatte ja auch noch nicht jeder ein Auto und konnte mal eben nach Berlin fahren.“ Heute gebe es dafür mehr Kulturtourismus – auch nach Wolfsburg hinein. „Ich glaube außerdem, dass sich durch großen Leuchttürme vieles verlagert hat“, sagt Guntner. Dadurch sei zum Beispiel die Bibliothek, die VHS und auch die Sommerbühne mehr in den Hintergrund gerückt, schätzt Guntner, die von 2000 bis 2007 Leiterin des Kulturbüros war und als solche, wie sie sagt, große Erfolge der Internationalen Sommerbühne erleben durfte. Auch die finanzielle Lage der Stadt habe ihren Anteil daran, dass aus vier Wochen Festival mit großen – und teuren – internationalen Stars ein etwas kleineres, wenn auch nicht weniger wertvolles Format geworden sei.

Aber auf die aktuellen Sparvorgaben im Kulturetat angesprochen, winkt Guntner ab. „Ich bin ja damals zum Sparen eingestellt worden“, sagt sie, „und musste überall um Geld betteln. Ich habe so viele Sparphasen miterlebt, da denke ich gar nicht mehr drüber nach.“ Ganz unkritisch ist Guntner aber auch nicht: „Es fehlen heute auch ein bisschen die Politiker, die wirklich etwas in der Kultur bewegen wollen und Visionen haben.“

WN-SERIE Bis zum Stadtjubiläum am letzten Juni-Wochenende berichten wir täglich über die Geschichte der Stadt Wolfsburg - aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mal liefern wir historische Fakten, mal kommen Zeitzeugen zu Wort, mal liegt das Augenmerk auf den Wegbegleitern der Stadtentwicklung, mal drehen sich die Geschichten um das VW-Werk, mal geht es um Sportler, die die Stadt geprägt haben, mal um die Kultur. Auf unserer Internet-Seite können Sie alle Artikel nachlesen.