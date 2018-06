Über Kitas, Schulen und Freibädern werden Drohnen verboten

Den Bürgerdiensteausschuss zumindest passierte die Neufassung der Verordnung über die öffentliche Sicherheit in Wolfsburg ohne Gegenstimmen. In der Ratssitzung am Mittwoch ist dieser somit eine große Mehrheit gewiss. Erster Stadtrat Werner Borcherding erklärte in der Ausschusssitzung am Mittwoch...