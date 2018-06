Ost-West-Achse – Ausbau beginnt am Montag

Wolfsburg Die Arbeiten für das Projekt der Ost-West-Radachse in Wolfsburg beginnen am Montag, 18. Juni, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. In sechs Bauabschnitten erfolgen die Einrichtung von Schutzstreifen in der Goethestraße und Pestalozziallee und der ersten Fahrradstraße Wolfsburgs in der...