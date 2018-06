Die katholische Akademie „Wolfsburg“ in Mühlheim an der Ruhr wurde nicht nach der Stadt, sondern tatsächlich nach einem Wolf benannt.

Wolfsburg feiert 80. Geburtstag. Mit der Stadt freuen sich viele Menschen, die gar nicht hier wohnen, aber zum Beispiel ganz große Fans von ihr sind, so wie André van Wijten. Er war zuletzt erst Pfingsten wieder in Wolfsburg zu Besuch – gemeinsam mit Ehefrau Antoinette und in ihrem Käfer, einem originalen gelb-schwarzen Renner.

2011 hatte unsere Zeitung erstmals über van Wijten berichtet. Der Landwirt aus Wijk en Aalburg (bei Nijmegen) begann 1988 damit, alte VW-Käfer zu restaurieren. 2007 eröffnete er sein Käfermuseum „De Wolfsburcht“. Spontan erklärte er sich bereit, unserer Zeitung ein Glückwunschfoto zu schicken.

Eine solche Aufnahme erreichte unsere Redaktion an der Aller auch aus Mühlheim an der Ruhr. Dort gibt es die katholische Akademie „Wolfsburg“. Am 1906 errichteten Gebäude (laut Wikipedia „im Heimatstil mit starken Jugendstilelementen“ erbaut) prangt am Eingangsportal der Schriftzug „Wolfsburg“. Darunter nahmen die Mitarbeiter der Akademie Aufstellung. Wie viel Wolfsburg steckt in der „Wolfsburg“? Nicht viel, denn der Name nimmt Bezug auf den letzten in der Gegend geschossenen Wolf. Die Anhöhe, auf der das Gebäude steht, wird Wolfsberg genannt.

Auch aus dem hohen Norden kommt ein Glückwunsch: Das Werk Emden ist der nördlichste Produktionsstandort der Volkswagen AG. Die Adresse des Haupteingangs lautet Niedersachsenstraße 1. Doch alle Güter für das Werk fahren über das LKW-Tor rein – über die Wolfsburger Straße. Mitglieder des Emdener VW-Betriebsrats waren sofort begeistert, als sie die Anfrage unserer Zeitung lasen, ob sie von dort nicht ein Glückwunsch-Foto schicken möchten.

„Brauchen Sie da noch Glückwünsche auf Plattdeutsch zu“, wurde bei uns nachgefragt. Sehr gerne! „Glückwunsk un alls Gode to de 80. Gebuursdag! Auf Hochdeutsch übersetzt – so schwer ist das nicht: „Glückwunsch und alles Gute zum 80. Geburtstag!“