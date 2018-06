Weltpremiere für Kopernikus-Golf

Das Spektakuläre an diesem Golf des Baujahrs 2017 mit der Aufschrift Kopernikus ist, dass er unspektakulär wirkt. Das soll er auch. Obwohl er, oder besser noch das, was in ihm steckt, die Autofahr(er)welt revolutioniert. Ein selbstfahrendes Auto ist dieser Volkswagen, aber das ist selbstverständlich nicht alles. Denn solche Mobile gibt’s ja schon. Nein, das von „Kopernikus Automotive“ vorgestellte Fahrzeug ist ein zur eigenständigen...