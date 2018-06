Deutsche und Italiener finden in Liebe zueinander in den 1960er-Jahren: Agatino und Elke Pesce als junges Paar.

Angeregt unterhalten sich zwei Frauen am Nebentisch. Draußen, vor dem Biomarkt Sonnenschein an der Goethestraße. Sie sprechen Italienisch, gestikulieren etwas. „Wolfsburg ist eine italienische Stadt“, sagt Anita Placenti-Grau, nippt am Espresso (caffè) und freut sich über diese unerwartet stimmige Kulisse für unser Interview. Dora Balistreri stimmt ihr zu: „Es gibt hier eine besondere, eine mediterrane Atmosphäre“. Das verleihe dieser modernen Stadt eine eigene Note: italienisches Flair, Gebäck, Eis, Handwerk, Mode, Eleganz und öffentliches Leben. In Braunschweig, nicht einmal in Gifhorn, sei das so nicht zu finden.

Es ist einer der Gründe, warum die beiden Frauen gern in dieser Stadt leben und arbeiten. Anita Placenti-Grau ist Leiterin des Instituts für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation, befasst sich also auch beruflich mit den Einwanderungswellen in der Volkswagenstadt. Italien aber „kenne ich nur touristisch“, durch Reisen zu den Großeltern und Verwandten. Ihre Eltern sind Migranten, die in den 1960er-Jahren dem Lockruf von Volkswagen ans Band folgten. Sie wurde hier geboren, wuchs in Fallersleben auf, „wo meine Eltern darauf achteten, dass ich mich in der deutschen Stadt zurechtfinde“. Dennoch spürte sie, „in zwei Kulturen zu leben“, empfindet es heute noch als Bereicherung.

„In deutschen Familien sah ich: Es geht auch anders.“ Zum Beispiel das Nudeln essen. Die standen auf dem Tisch, jeder nahm sich, so viel er wollte. Im Elternhaus wurde darauf geachtet, dass „die Nudeln zugeteilt serviert wurden“. Es sind mitunter die einfachen Sachen, die Unterschiede machen. Und Kindern auffallen.

Die Schule, das Abitur und ihr Studium sah die junge Anita auch als Weg an, eigene, beruflich anspruchsvolle Möglichkeiten zu haben und auszufüllen. Auch wenn das in ihrer Familie „ein ungewohnter, zuvor nie gesehener Horizont war“. Und ein durchaus schwieriger Weg.

„Für mich ist Italien ganz, ganz nahe“, sagt Dora Balistreri. „Ich bin noch in Mailand zur Schule gegangen, dann in Stuttgart. In Wolfsburg habe ich Abitur gemacht.“ Mit ihren Eltern zog sie von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Ihr gefällt an Wolfsburg, dass sich hier „beide Kulturen miteinander verbinden, ich beide Sprachen sprechen kann“. Beruflich nützt das der 27-Jährigen. Sie machte den Master in Kulturvermittlung in Hildesheim, machte Praktika im IZS und ist seit dem 1. Mai Angestellte in der Italienischen Konsularagentur, wo sie insbesondere im Kulturbüro arbeitet. Als Tochter von Akademikern war es „für mich auch selbstverständlich, zu studieren. Ungewöhnlich war, es in Deutschland zu machen.“

So ist es für Balistreri auch „völlig normal“ mit weiblichen Chefs zu arbeiten. „Ich habe zwar erst wenige, kurzzeitige Stellen gehabt, aber überall eine Chefin“. Placenti-Grau erlebt die eigene Karriere, die „so zunächst nicht erwartete Führungsposition“ noch als Aufstieg – auch aus feministischer Sicht. Als Italienerin und als Frau. Sie sieht es zudem als Verpflichtung an, Familie und Beruf so miteinander zu verbinden, dass es „möglich ist, eine leitende Stellung zu bekleiden und Kinder groß zu ziehen“. Wolfsburg habe ihr diese Chance gegeben.

So zeigen beide Frauen, wie sich Migration belebend und fördernd auf eine Gesellschaft auswirkt. Italianità gilt heute als chic, nicht mehr als fremd. In ihrem Leben beeinflussen sich deutsche und italienische Eigenarten und führen zu interessanten Möglichkeiten – auch in der persönlichen Entwicklung. „Ja, in diesem Jahr möchte ich unbedingt nach Sizilien“, betont Placenti-Grau und bestätigt: „Natürlich höre ich besonders hin, wenn Nachrichten von Italien handeln.“ Für Balistreri ist das keine Frage: „Ich bin immer an den Entwicklungen Italiens interessiert, ganz nah dran.“

WN-SERIE Bis zum Stadtjubiläum am letzten Juni-Wochenende berichten wir täglich über die Geschichte der Stadt Wolfsburg – aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Mal liefern wir historische Fakten, mal kommen Zeitzeugen zu Wort, mal liegt das Augenmerk auf den Wegbegleitern der Stadtentwicklung, mal drehen sich die Geschichten um das VW-Werk, mal geht es um Sportler, die die Stadt geprägt haben, mal um die Kultur. Auf unserer Internet-Seite können Sie alle Artikel nachlesen. Die Fotos stellte uns das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS) der Stadt Wolfsburg zur Verfügung.