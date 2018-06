Wolfsburg Unbekannte Täter montierten in der Nacht zu Mittwoch in Detmerode an einem VW Tiguan alle vier Räder ab. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Der 49-jährige Besitzer fand seinen Wagen auf Steinen aufgebockt vor. Über Nacht habe das Fahrzeug auf einem Parkplatz eines Wohnblocks in der Konrad-Adenauer-Allee gestanden. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugenhinweise an die Polizei Wolfsburg unter Tel: (0 53 61) 46 46 0.