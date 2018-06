CDU lädt zum Bürgerfrühstück

Wolfsburg Die CDU Wolfsburg wird am 6. Bürgerfrühstück der Stadt Wolfsburg am Sonntag, 1. Juli, von 11 Uhr an teilnehmen. Tische sind reserviert und Gäste sind willkommen. Anmeldungen nimmt die Kreisgeschäftsstelle unter info@cdu-wolfsburg.de oder Tel: (0 53 61) 5 41 73 bis Donnerstag, 28. Juni, entgegen.