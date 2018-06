Als 1938 die Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben gegründet wurde, hätten wohl nur die kühnsten Optimisten erwartet, dass die nach dem 2. Weltkrieg in Wolfsburg umbenannte, am Boden liegende Kommune irgendwann national wie international dicke Ausrufezeichen im Profi-Sport setzen würde. Sport besitzt aber von jeher einen hohen Stellenwert am Hauptsitz des daran nicht ganz unbeteiligten Volkswagen-Konzerns. 80 Jahre Wolfsburg sind auch 80 Jahre dynamische Sportentwicklung.

Vom ersten Werksstadion auf dem VW-Gelände bis heute vergingen jedoch einige sportliche Epochen. Der Fußball war längst nicht immer die unbestrittene Nummer 1 in der mittlerweile etwa 125 000 Einwohner beheimatenden Stadt am Mittellandkanal. Aber er spielte immer schon eine große Rolle. 1954, neun Jahre nach der Gründung des VfL, stieg dessen Fußballmannschaft in die Oberliga Nord, die damals höchste Spielklasse, auf und hielt sich dort immerhin fünf Saisons.

Bis die „Wölfe“ wieder erstklassig werden sollte, vergingen 38 Jahre, in denen der Name Wolfsburg in der gesamten Republik, in Europa und der ganzen Welt trotzdem einen guten Klang besaß. Leichtathleten, Judoka, Gewichtheber und Feldhandballer waren es da, die den Ruhm der Stadt mehrten. Die erste große national beachtete Teamsport-Meisterschaft holten die VfL-Feldhandballer mit ihrem Titelgewinn 1963 in Wuppertal beim 9:6 gegen Solingen 98 vor 28 000 Zuschauern. Zu dem Zeitpunkt waren zwei aus dem siegreichen Team sogar schon Weltmeister geworden. Paul Schwope und Peter Baronsky hatten 1959 mit der deutschen Nationalmannschaft diesen Titel eingetütet.

Das nach dem Krieg Arbeit gebende VW-Werk war auch ein Magnet für erfolgreiche deutsche Sportler, die seinerzeit zumeist noch Amateure waren. In den 1970er- und 1980er-Jahren begann die systematische Förderung des Sports in Wolfsburg in den olympischen Sportarten Leichtathletik und Judo zum Beispiel. Wolfsburg erhielt sogar ein Landesleistungszentrum. Dieses Engagement trug schnell Früchte. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München gab es gleich drei Medaillen für Wolfsburger Teilnehmer. Hildegard Falck lief über 800 Meter zu Gold und mit der 4x400-Meter-Staffel zu Bronze. Judoka Klaus Glahn schnappte sich Schwergewichtssilber. Beide trugen das VfL-Trikot. Zwei weitere Olympia-Medaillen folgten. Judo-Ass Frank Wienecke gewann 1984 Gold und 1988 Silber im Halbmittelgewicht. Danach ging es bergab, und der Aufstieg des Fußballs begann.

1992 schafften die VfL-Kicker zum dritten Mal den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Diesmal sollte es nicht gleich wieder direkt runtergehen. Vier Jahre später feierte der VfL gar den Aufstieg in die 1. Bundesliga und hielt die Klasse. So langsam entdeckte der damalige Hauptsponsor VW den Fußball als Marketinginstrument. Nach der Ausgliederung der Sparte in eine GmbH (2001) wurde der Klub erst eine 90-prozentige VW-Tochter, 2007 dann eine 100-prozentige.

Die 30 000 Zuschauer fassende VW-Arena (Eröffnung 2002) entstand. Und unter dem fußballverrückten VW-Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn stieg der VfL zum finanzstarken Topklub auf. Mit Trainer Felix Magath und Stars wie Grafite, Zvjezdan Misimovic, Edin Dzeko und Co. feierte der VfL 2009 überraschend die Meisterschaft und zog erstmals in die Champions League ein.

Nach dem ersten Titelgewinn wurde es bis heute ein Auf und Ab. Abstiegskampf wechselte mit großen Erfolgen wie dem DFB-Pokalsieg und der Vizemeisterschaft 2014/2015 mit Superstar Kevin De Bruyne und dem damit verbundenen zweiten Einzug in die Champions League.

Im Schatten der VfL-Fußballer erblühten aber noch zwei andere Teams. Seit Mitte der 1980er-Jahre schnürte eine mal mehr und mal weniger erfolgreiche und seriös geführte professionelle Eishockey-Mannschaft die Schlittschuhe. Auch hier verhalf der VW-Konzern zum Durchbruch, als er seine Marke Skoda 1998 als Hauptsponsor installierte.

Gar zu den besten Vereinsteams der Welt gehören die Fußballerinnen des VfL. Seine Wurzeln hat der Wolfsburger Frauenfußball beim VfR Eintracht Wolfsburg (DFB-Pokalfinalist 1984) und später beim WSV Wendschott.

Der Durchbruch in die Spitze gelang allerdings erst nach dem Umzug der Abteilung zum VfL im Jahr 2003. Vier Meisterschaften (2013, 2014, 2017 und 2018), fünf DFB-Pokalsiege (2013, 2015, 2016, 2017 und 2018) und zwei Champions-League-Triumphe (2013 und 2014) später sind die VfL-Frauen ganz oben angekommen.