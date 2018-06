Ein Theater als Juwel der Stadt Wolfsburg

Das Scharoun-Theater prägt ein Stück Identität der Stadt Wolfsburg: Und das nicht nur, weil das Architektur-Denkmal auf dem Wolfsburger grünen Hügel, dem Klieversberg, thront. Auch, weil Theater eben auch zur Auseinandersetzung anregt. Mit den Themen und Problemen der Zeit, mit den tragischen und komischen Charakterzügen der Menschheit, mit der eigenen Identität und Herkunft. Dass Theater für Wolfsburg wichtig ist und schon immer war, davon ist Marita Stolz überzeugt.

Marita Stolz ist Dramaturgin im Scharoun-Theater seit 1996; davor arbeitete sie rund 15 Jahre bei unserer Zeitung; und sie war in der „Stadthalle“ angestellt, bevor diese Anfang der 1980er Jahre zum „Congress-Park“ umgebaut wurde. Vor fast 64 Jahren aber wurde sie geboren – in Fallersleben, wo sie auch aufwuchs. Damals noch ohne Berührung mit dem Theater. Die gab es erstmals in der Stadthalle. „Zu der Zeit boomte das Showgeschäft, es gastierten unzählige berühmte Künstler dort. Bis zur Fertigstellung des Scharoun-Baus wurde dort nicht nur Theater gespielt, auch Musik und Shows in jeder Form wurden dort geboten. Ich habe viele bekannte Stars erlebt und als Schülerin auch die beeindruckende Van-Gogh-Ausstellung. Das Wolfsburger Vereinsleben blühte, es wurden große Bälle gefeiert, und Norddeutschlands größter Faschingsmarkt zog jedes Mal mehr als 5000 Menschen an.“

„Theater steht heute nicht mehr für barocke Kostüme und eine schwere Sprache. Es ist aktueller, moderner und lebendiger geworden.“ Marita Stolz ist Pressesprecherin am Scharoun-Theater.

1958 wurde die Stadthalle am Klieversberg gebaut; damals erlebte sie Wolfsburg noch als richtige Arbeiterstadt, sagt Stolz. „Noch in den 1960er Jahren haben die Frauen ihren Männern nach der Schicht die Lohntüten abgenommen, damit sie das Geld nicht in der nächsten Kneipe ließen“, sagt sie. Erst später sei die Stadt auch kulturell so richtig aufgeblüht. Das Theater, „ein Juwel der Stadt“, wie Stolz es nennt, wurde erst ab 1969 nach den Plänen von Hans Scharoun errichtet. „Das Theater hatte als gesellschaftlicher Mittelpunkt schon immer eine wichtige Funktion für die Stadt und ihre Bürger“, sagt Stolz, „und die hat es auch immer noch: Es ist heute nur anders, differenzierter, die Menschen damit zu erreichen.“

In den 1990ern, als Stolz – eher durch Zufall, nachdem sie mit dem damaligen Intendanten Hans Thoenies ins Gespräch gekommen war – beim Theater anfing, sei das Programm noch deutlicher auf Popularität zielend ausgewählt worden. „Es war aber auch einfacher, die Stücke einzuladen – es gab wesentlich mehr Produzenten und weniger Bürokratie und Richtlinien“, erinnert sich Stolz. Insgesamt sei auch der Umgang mit der Künstler-Prominenz noch persönlicher gewesen. „Viele von ihnen sagten vor der Vorstellung im Büro erstmal persönlich Hallo, bevor es in die Garderobe ging“, so Stolz, „heute ist auch hier der Druck größer geworden. Aber – Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.“ Nichtsdestotrotz gebe es immer noch einen eingefleischten Kreis Wolfsburger Theatergänger, die sich nach bestimmten Vorstellungen in einem bestimmten Hotel aufhalten, in der Hoffnung, mit dem einen oder anderen Darsteller in Kontakt zu kommen.

Bleibt die Frage: Wenn das Theater die Stadt prägt, prägt dann auch die Stadt das Theater? Klar, findet Marita Stolz. „Das Wolfsburger Publikum ist ein gutes, treu, aber auch kritisch und anspruchsvoll, da muss man auf Zack bleiben.“ Rainer Steinkamp, der seit 2008 den Posten des Intendanten innehat, habe das Theater vorsichtig inhaltlich und ästhetisch verändert. „Theater steht heute nicht mehr für barocke Kostüme und eine schwere Sprache oder flaches Boulevardtheater“, sagt Stolz, „es ist mit Steinkamp aktueller, moderner und lebendiger geworden.“

Die große Herausforderung sei jetzt, die junge Generation zu erreichen. Auch deshalb sei das angegliederte „Junge Theater“ so wichtig. „Es ist eine komplexe Aufgabe, jung und alt im Theater zu vereinen. Das merken wir unter anderem auch daran, dass die jüngere Generation sich mehr Flexibilität wünscht. Dafür bieten uns die Neuen Medien allerdings auch neue Möglichkeiten.“ An sich zeige sich aber über die Jahre auch: Theater ist zeitlos, egal, wie sehr es sich in den Strukturen verändert.

Zum Schluss verrät Marita Stolz kleine Anekdoten aus ihren langen Jahren im Showgeschäft, wenn man so will. Denn nicht nur hat sie erlebt, wie zum Beispiel ein Ensemble Stunden zu spät eintraf, weil der Bus auf dem Weg ausgebrannt war. Der Ensemble-Hund konnte nicht mehr Gassi geführt werden und lief während der Vorstellung auf die Bühne, um – sehr zur Freude der Zuschauer – einem Schauspieler ans Bein zu pinkeln.

Auch große Stars lernt man manchmal eben auch ein bisschen anders kennen, wenn man hinter den Theaterkulissen arbeitet. „Gunther Emmerlich hat für seine Auftritte immer echte Thüringer Würste ,eingeflogen’ – die nur er höchstpersönlich grillen wollte. Er begann damit schon während der Vorstellung, wendete die Würstchen auch währenddessen und lud im Anschluss alle Techniker zum Essen ein. Zwischendurch zog dann so ein verführerischer Duft in den Zuschauerraum, dass Besucher im Foyer nach Bratwurst fragten. Die konnten wir ihnen aber leider nicht anbieten...“ Marita Stolz lacht. „Ich glaube, er nimmt mir das nicht übel, wenn ich diese Erinnerung teile.“

