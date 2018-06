Bogenschießen wie die Japaner

Wolfsburg Die Kyudogruppe des VfL Wolfsburg veranstaltet am Sonntag, 1. Juli, ihr jährliches Enteki Taikai, also das japanische Bogenschießen, auf 60 Meter Entfernung. Beginn ist um 12.30 Uhr auf dem VfL-Gelände am Elsterweg. Es werden mehr als 25 Teilnehmer aus Niedersachsen, aber auch aus...