Jens Hofschröer(links) und Dennis Weilmann präsentieren den neuen Infoturm der WMG am Nordkopf.Foto: privat

Neuer Infoturm am Nordkopf soll den Weg weisen

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zwischen Phaeno und ZOB einen Infoturm am Nordkopf errichtet. Mit ihm wurde für die Besucher der Wolfsburger Innenstadt ein etwa sechs Meter hoher und zwei Meter breiter Orientierungspunkt geschaffen, der eine leichtgängige Orientierung insbesondere zum Festwochenende am Nordkopf ermöglichen soll, heißt es in einer Pressemitteilung der Marketing-Gesellschaft

„Der Turm soll die Austauschbeziehungen zwischen Nordkopf und Porschestraße fördern und Gästen der Stadt das innerstädti-sche Angebot attraktiv und anschaulich kommunizieren“, erklä-ren Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG. Informativ sind in dem Zusammenhang vor allem die Hin-weise auf die fußläufige Erreichbarkeit einzelner Ziele in der Fuß-gängerzone wie auch zum Allerpark und zum Schloss im Norden der Stadt.

Aktuell bietet der Turm bis zum kommenden Wochenende Pro-grammhöhepunkt zum Wolfsburger Stadtfest 2018. Das findet vom 29. Juni bis zum 1. Juli in der Innenstadt anlässlich des 80. Stadtgeburtstages statt.