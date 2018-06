Feuerwehr zum Anfassen

Tatütata, die Feuerwehr ist da: Auf dem Hollerplatz präsentieren sich die 20 Wolfsburger Ortsfeuerwehren. Während am Freitag die Präsentation der Fahrzeuge im Vordergrund stand, wird es am Samstag richtig heiß werden – und das bei diesen Temperaturen.

Gestern, kurz vor 16 Uhr: Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Reislingen, Brackstedt, Kästorf und Fallersleben versammeln sich vor dem Alvar-Aalto-Kulturhaus. „Wir verteilen die Kräfte auf die vorhandenen Fahrzeuge, damit wir bei Bedarf einsatzbereit sind“, sagt Jürgen Koch. Er ist Hauptlöschmeister aus Fallersleben. Insgesamt werden alle 20 Ortsfeuerwehren am Wochenende hier vor Ort sein. Damit alle reibungslos abläuft, wird jede Truppe eingewiesen.

Ein Einsatzwagen, ein Tragkraftspritzfahrzeug, ein Tanklöschfahrzeug sowie ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und eine Drehleiter reihen sich aneinander. Auch sie werden täglich wechseln, verrät Koch. Die Besucher dürfen anfassen, sich reinsetzen und ausprobieren. „Die Kameraden werden immer mal wieder etwas vorführen, zum Beispiel die Rettungsspreizer“, so Koch.

Auch die Stadtjugendfeuerwehr ist auf dem Hollerplatz vertreten. Mit Hüpfburg, Glückrad und Wasserspielen wollen sie zukünftige Feuerwehrfrauen und -männer werben, erklärt Markus Grese, Stadtjugendfeuerwehrwart.

Ebenfalls mit dabei ist das Brandschutzmobil der VGH Versicherungen. „Wir bringen den Wolfsburgern Gefahren im Haushalt nahe“, erklärt Björn Dieckhoff von der Kreisfeuerwehr Nienburg/Weser. Mit Fettbrandexplosionen und Experimenten mit Deoflaschen in der Sonne wollen die Brandschützer auf die Gefahren hinweisen. „Zudem informieren wir über Brandschutz und vor allem über Rauchmelder“, sagt Dieckhoff.

Richtig heißt wird es am Samstag auf dem Hollerplatz. „40 Feuerwehrfrauen und -männer werden sich von 10 bis 16 Uhr hier vor Ort in der Atemschutzgeräteausbildung weiterbilden“, kündigt Jürgen Koch an. In der Brandübungsanlage – einem roten Container – werden die Kameraden verschiedene Situationen wie Kellerbrand vorfinden. Temperaturen zwischen 600 bis 800 Grad Celsius wartet.

„Die Übungen werden live im Zelt für die Besucher übertragen“, so Koch weiter. So könne man den Leuten am besten zeigen, wie die Ausbildung ablaufe. Auf der Freifläche vor dem Paulaner führen andere Kameraden Übungen wie Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Personenrettung durch.