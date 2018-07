Mehr als 1400 Menschen schmausen unter freiem Himmel

Eric Le Dissès, Bürgermeister von Marignane, scherzte erfreut: „Wir haben Euch das schönste Geschenk mitgebracht: Sonne.“ Damit war klar, warum der 1. Juli 2018, der 80. Stadtgründungstag, am Sonntagmittag unter blauem, strahlendem Himmel gefeiert worden ist. 1400 angemeldete Gäste begrüßte Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Mit insgesamt 2000 rechnete er, „weil immer mehr kommen“. Könnte sein, aber lange Bankreihen an „Wolfsburgs größter Tafel“ blieben blitzeblank, unbesetzt.

Reisbällchen trifft Bratwurst

Die aber, die gekommen waren, haben das von der Bürgerstiftung ausgerichtete Bürgerfrühstück genossen. Reisbällchen und andere Spezialitäten gab es am Tisch der Deutsch-Japanischen Gesellschaft. Auch rote Früchte. Sie „sind ein Symbol der Freude“, sagte Teruka Balogh. Als Zugeständnis an „unsere deutsche Heimatstadt Wolfsburg“ standen auch Nürnberger Würstchen auf dem Tisch. Tee reichten sich die Japaner in quadratischen Holztassen. Koichi Sahara, Bürgermeister von Toyohashi, hatte Fisch mitgebracht. Er begrüßte alle Gäste des sechsten Bürgerfrühstücks via Mikrofon in deutscher Sprache.

„Wir haben Euch das schönste Geschenk mitgebracht: Sonne.“ Eric Le Dissès, Bürgermeister von Marignane, beim Bürgerfrühstück.

Italiener machen eine Ausnahme

Da hielten die Italiener mit. Canolosiati con ricotta verzehrten sie, obwohl, wie Filippa Virzi lächelnd sagte „la colazione, das Frühstück in Italien nur aus Caffè und Brioche besteht“. Aber es war ja schon mittags, als sich der Circolo Siciliano Luigi Pirandello wie alle anderen zu Tisch begab. Deutsches Frühstück mit Käse, Schinken, Mettwurst und gekochten Eiern nahmen die meisten Bürger zu sich. Andreas Jung, Geschäftsbereichsleiter Finanzen, hatte seine Mitarbeiter eingeladen. Sie fühlten sich wohl, „und jetzt haben wir ja auch Musik“, sagte Jung lächelnd. So gegen 12 Uhr erst waren Stadtwerke-Orchester, Maritimer Chor und Drömlingsänger soweit, mit Shantys musikalischen Schwung auf die Bürgermeile zu bringen. Nicht zu laut, aber sehr unterhaltsam.

Sarajevo wünscht alles Gute

Gespräche, Begegnungen, unerwartete Treffen – all das gehört zum Bürgerfrühstück. Immer wieder. Poelyn Müller war überrascht, einen Reporter der WN zu treffen. Sie hatte zwei Plätze unserer Zeitung gewonnen und war „überglücklich, dabei zu sein mit meinem Begleiter“. Im nächsten Jahr möchte sie erneut gewinnen. Dorothea Frenzel traf Bekannte am Bowle-Stand. Francis Eulenskin und Monika Jörß aus Halberstadt servierten hübsch dekoriert in großen Bowle-Schalen verschiedene Sorten mit und ohne Alkohol. „Ja, die Wolfsburger mögen unsere Bowle“, sagten sie. „Es ist ein schönes Fest.“ Fand auch Sehovac Dragana, Assistentin des Bürgermeisters von Sarajewo: „Fantastisch, wir wünschen Wolfsburg alles Gute“, rief sie der Menge zu.

Kollision mit dem Gottesdienst

Nicht ganz zufrieden war Udo-Willi Kögler. Der Vorsitzende der Bürgerstiftung will künftig eine „klare Abgrenzung von Gottesdienst und Bürgerfrühstück“. Die Gottesdienstbesucher besetzten auch die reservierten Tische, so dass viele angemeldete Gruppen erst nach 11 Uhr ihre Tische decken konnten. Günter Odenbreit empfahl verschmitzt lächelnd, sich wie die Senioren-Union der CDU darauf einzustellen. Die kam schon um 9.30 Uhr.