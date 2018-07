Bummeln bei Sonne satt und reichlich Rabatt

Das Schicksal vom 77. Stadtgeburtstagswochenende blieb den Geschäftsleuten erspart: Während sich 2015 bei Temperaturen von knapp 40 Grad nur wenige Menschen auf der Festmeile und in den Geschäften verliefen, wirkte das sommerliche Wetter diesmal eher förderlich: Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch im Gewerbegebiet Heinenkamp herrschte am verkaufsoffenen Sonntag reichlich Betrieb.

Teils bereits mit dicken Taschen und vollen Tüten bepackt, bummelten die Massen durch die Porschestraße. Viele Geschäfte lockten mit satten Rabatten: „10 Prozent auf alle Sonnenbrillen“, „20 Prozent auf alle Sommerschuhe“ und mehr. Auf der mittleren Porschestraße beteiligten sich die meisten Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag, die City-Galerie zog ebenfalls viele Passanten an, während in der südlichen Fußgängerzone diverse Läden nicht geöffnet hatten. Und das, obwohl die Rathaus-Bühne als Publikumsmagnet ganz in der Nähe war. Lag es vielleicht daran, dass vor den Geschäften dicht an dicht die Stände aufgebaut waren?

„Die Leute haben nicht nur geschaut, sondern auch eingekauft.“ Matthias Lange, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands

Sogar Warteschlangen bildeten sich vereinzelt in den Designer Outlets. Dort wurde vor allem für die Jüngsten einiges geboten: Wolters wunderbarer Zauberzirkus verteilte Luftballons, es gab Kinderschminken, und am Lurchi-Mobil lief eine Kinderfuß-Messaktion. Nicht nur aus unserer Region, sondern auch aus dem weiteren Umland kamen die Kunden, verrieten die Autokennzeichen auf den DOW-Parkflächen, die schon Samstagmittag überfüllt waren: Von Goslar, Hildesheim und Celle bis nach Osterode und Hannover reichten diese.

Längst nicht nur aus Wolfsburg fuhren die Menschen in den Heinenkamp, wo etliche Geschäfte mitmachten. Kurz nach dem Start um 13 Uhr war für einen Parkplatz am Hagebaumarkt bereits Warten angesagt, bei Möbel Buhl waren ebenfalls schon fast alle Stellplätze voll. Das sonnige Wetter hatte offenbar viele animiert, sich in Sachen Garten und Balkon umzusehen: „Wir suchen einen Terrassentisch“, erzählte Familie Dubois aus Grafhorst. „Wir haben in Flechtorf Flohmarkt gemacht und da gehört, dass im Heinenkamp geöffnet ist. Wir wollen ein paar Blümchen kaufen“, sagte Christof Heil aus Lehre. Karl-Heinz Wegner und seine Frau Christiana aus Tülau suchten ebenfalls etwas für den Garten: „Das bietet sich bei dem Wetter an.“

„Es war ein guter verkaufsoffener Sonntag. Die Leute haben nicht nur geschaut, sondern auch eingekauft“, bilanzierte am Abend der Einzelhandelsverbands-Vorsitzende Matthias Lange. „Es war eine wirklich schöne Stimmung.“