Beirat soll Sonnenkamp mitgestalten

Foto: Jürgen Runo

Das Bauareal grenzt mit seinen Gemarkungslinien an Reislingen-Südwest im Norden, die Stadtmitte im Nordwesten, Hehlingen im Südosten und schließt im Westen direkt an Nordsteimke an. Bis zu 9000 Einwohner soll der Sonnenkamp haben, Nordsteimke allein zählt bisher an die 3000 Bürger. Quelle: Stadt Wolfsburg/ Foto: Jürgen Runo