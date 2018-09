21-Jähriger trägt Marihuana bei sich - Strafanzeige

Die Polizei Wolfsburg hat in der Nacht zu Samstag bei einer Kontrolle am Sara-Frenkel-Platz eine geringe Menge Drogen bei einem 21-Jährigen gefunden. (Symbolbild)

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag eine Personengruppe am Sara-Frenkel-Platz in Wolfsburg durchsucht und dabei Drogen gefunden.

Ein 21-Jähriger hatte Marihuana in der Hosentasche. Auch wenn es sich hier laut Polizei um eine Menge gehandelt habe, die eher zum Eigenbedarf als zum Verkauf bestimmt war, muss die Polizei eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz fertigen und das Beweismittel sicherstellen.

Die Gruppe war "anlässlich einer Personalienfeststellung zur Gefahrenabwehr" von der Polizei aufgehalten worden, teilt diese mit.