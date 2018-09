Zwei Diebinnen haben in Wolfsburg Kosmetikartikel gestohlen. (Symbolbild)

Wolfsburg Der Ladendetektiv konnte die zwei 23- und 24-jährigen Frauen schließlich in einem Drogeriemarkt in Wolfsburg bei einem Diebstahl stellen.

In der Porschestraße hatten sie insgesamt 14 Artikel im Verkaufswert von knapp 130 Euro gestohlen, berichtet die Polizei. Da die Beiden keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, durften sie erst nach einer Sicherheitsleistung in Höhe von 100 Euro weiterreisen.