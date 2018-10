Rund um die Altstadt drohen weitere Sperrungen

Am Rande der Altstadt stehen die nächsten Ampel-Sanierungsarbeiten an – und damit verbunden ebenfalls Sperrungen und Umleitungen. Zunächst aber verlängern sich die Arbeiten an der Ampel Hofekamp/Herzogin-Clara-Straße/Hinterm Hagen. Wie die Stadt-Pressestelle am Donnerstag bekanntgab, werden die...