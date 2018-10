A39: Anschlussstelle Flechtorf wegen Abbau voll gesperrt

Im Zuge der laufenden Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung auf der A 39 südlich von Wolfsburg sind die Arbeiten im ersten Bauabschnitt zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Flechtorf beendet. Daher beginnt ab Montag, 8. Oktober, 9 Uhr, der Rückbau der Verkehrssicherung. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin.

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird der Verkehr hierzu einspurig in beiden Fahrtrichtungen geführt, um den Abbau der transportablen Schutzwände und den Rückbau von drei Mittelstreifenüberfahrten zu beginnen.

Anschlussstelle Flechtorf vollgesperrt

Der Abschluss der Rückbauarbeiten kann nach Behördenangaben nur unter Vollsperrung erfolgen. Hierfür wird ab Freitag, 12. Oktober, 13 Uhr, die Fahrtrichtung Norden ab der Anschlussstelle Flechtorf voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Flechtorf zur Wiederauffahrt bei Mörse abgeleitet. Ab 13. Oktober, voraussichtlich 13 Uhr, kann der Verkehr dann wieder zweispurig Richtung Norden fließen.

Ab 12. Oktober, 15 Uhr, wird die Fahrtrichtung Süden ab der Anschlussstelle Flechtorf ebenfalls voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Flechtorf zur A 2 abgeleitet. Die Sperrung soll bis maximal Montag, 15. Oktober, 5 Uhr, andauern.

Während der Vollsperrungen kann in das Gewerbegebiet Heinenkamp an der Anschlussstelle Flechtorf sowohl aus Richtung Norden als auch aus Richtung Süden kommend weiterhin abgefahren werden.

Im Anschluss an die Sperrungen kann der Verkehr zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Flechtorf wieder ohne Behinderungen zweispurig in beiden Fahrtrichtungen fließen. Zwischen Flechtorf und Wolfsburg-Mörse wird der Verkehr weiterhin in der bestehenden Wechselverkehrsführung geführt.