Welche neuen Aufzug-Varianten prüft Stadt fürs Schloss?

Was hat die Stadtverwaltung eigentlich unternommen, seit sie vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig gescheitert ist mit dem Versuch, eine Baugenehmigung für einen Innen-Aufzug im Fallersleber Schloss zu erzwingen? Die juristische Schlappe liegt nun gut ein Jahr zurück, und die Ankündigung des Oberbürgermeisters zur Prüfung einer neuen Variante ist auch schon gut vier Monate her. Es war in der Veranstaltung „Mit Mohrs reden“, als...