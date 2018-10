Stadt zieht Konsequenzen aus Seeadler-Skandal

Nach dem Skandal um die Störung eines Seeadler-Brutplatzes in der Schunter-Niederung durch großflächige Baumfällungen hat Oberbürgermeister Klaus Mohrs am Donnerstagmittag Konsequenzen angekündigt. Durch zusätzliche Informationsstrukturen sollen so künftig derartige Verstöße gegen das...