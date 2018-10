Gemeinschaft mit Wurst und Ständchen

. Sülze, Mett, Wurst, Brot und Brötchen statt Einsatzleitwagen und Tanklöschfahrzeug: Die Halle der Freiwilligen Feuerwehr wurde für das Schlachtefrühstück zur Gaststätte auf Zeit umgestaltet.

Der Förderverein hatte eingeladen, 180 Besucher nahmen auf Bänken vor den langen Tischreihen Platz. Darunter waren Bürgermeisterin Bärbel Weist, der erste Stadtrat Werner Borcherding, Reiner Koch von der Berufsfeuerwehr, der Ratsvorsitzende Ralf Krüger sowie eine ganze Reihe von Rats- und Ortsratsmitgliedern. Und ein Geburtstagskind: Das war Hubert Möller, der viele Jahre die Kasse der Wehr geführt hat.

Und weil man bei einem Kreis von Kameraden vermuten darf, dass solch ein Tag bekannt ist, war dem Feuerwehrmusikzug Essenrode dieses Ereignis mitgeteilt worden. Mit der Konsequenz, dass Hubert Möller, neben dem Schlachtefrühstück, auch noch ein Ständchen „serviert“ wurde. Einer der Gäste ist vor kurzem 70 Jahre alt geworden. Das ist der vielfache Fallersleber Schützenkönig Horst Thiele, der – auch Feuerwehrmitglied – sich seit Jahren bei der Organisation des kulinarischen Beisammenseins engagiert.

Der ehemalige Ortsbrandmeister Fritz Wandschneider erzählte: „Horst ist für das fachgerechte Anschneiden der Wurst zuständig. Wenn die mal jemand anderes als er geschnitten hat, merke ich das sofort an der Dicke der Scheiben.“ Chefin des eingespielten Schlachtefrühstück-Versorgungsteams ist Kathrin Hartmann.

Ortsbrandmeister Tim Bastian Freier gab während seiner Begrüßungsrede einen Überblick zu den Sanierungsarbeiten der historischen Handdruckspritze von 1894. Dieser gegenständliche Zeitzeuge für die Brandbekämpfung im 19. Jahrhundert wird wohl zu Anfang des nächsten Jahres in neuem Glanz erstrahlen, zumal er derzeit mit einem Sandstrahler bearbeitet wird.

Für diesen Blickfang an jedem Tag der offenen Tür und dessen Restaurierung wurde in der Vergangenheit – und am Sonntag beim Schlachtefrühstück – gespendet. Auch die Jugendfeuerwehr wurde von den Gästen finanziell bedacht, das Geld wird unter anderem in die Organisation des jährlichen Pfingstzeltlagers fließen.

Tim Bastian Freier und seinem Stellvertreter Lars Hartmann war es vorbehalten, die langen Spenderlisten vorzulesen. Seit 1981 wohnt Philipp Köchel in Fallersleben und ist Mitglied im Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Das Schlachtefrühstück besucht er seit Jahren. „Wegen der Gemeinschaft und weil man hier jeden kennt“, sagte der Hoffmannstädter.