HSC Ehmen ehrt erstmals Mitglieder mit Goldener Nadel

Ehmen. Der Handball-Sport-Club feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen.

Auch im Jahr seines 30-jährigen Bestehens konnte der Handball-Sport-Club (HSC) Ehmen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften aussprechen. Das teilt der HSC in einem Bericht mit.

Für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden die Mitglieder Benjamin Riehn, Marion Kasparek, Alexander Stradtmann, Jonas Kollmann und Markus Treptow ausgezeichnet und erhielten neben einer Urkunde die Mitgliedsnadel in Bronze.

Ebenfalls eine Urkunde und eine Mitgliedsnadel in Silber wurde an Jörg Neuschulz, Matthias Kettelhut, Olga Schubert, Marius Schubert, Helmut Müller, Karl Heinz Bielfeld und Peter Kassel überreicht. Damit erkannte der Verein die Zugehörigkeit von 25 Jahren an.

Aufgrund seines 30-jährigen Bestehens konnte der HSC Ehmen in diesem Jahr erstmalig Mitglieder mit der Goldenen Mitgliedsnadel auszeichnen. Diese wurde mit einer Urkunde an Karl-Heinz Bosse, Brigitte Herzog, Brigitte Grohn, Wilhelm Grohn, Hildegard Kassel, Siegfried Kassel, Dirk Kapalla, Christian Kammerer, Volker Lehmann, Heiko Meier, Wolfgang Schemel, Friedhelm Rother, Dirk Rother, Karsten Rother, Jens Rother, Josef Vetter und Peter Vetter übergeben. Die Genannten gehören damit seit dem Gründungsjahr 1988 dem HSC Ehmen an. Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen einer Feierstunde im Wasserturm Ehmen.

Neben den Geehrten konnte Vorsitzender Peter Kassel zahlreiche Mitglieder des Vorstandes begrüßen, heißt es weiter. Die Ehrung bot zugleich Gelegenheit, sich mit den langjährigen Mitgliedern auszutauschen und Erinnerungen über die Gründungszeit und die Entwicklung des Vereins auszutauschen. Die Gesprächsthemen wurden mit alten Fotos der Vereinsgeschichte unterlegt.