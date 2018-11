Laternenträger ziehen von St.-Marien-Kirche los

. Organisatorin Karoline Hecker war begeistert. „So viele Kinder mit ihren Eltern in unserer St. Marien Kirche, das ist toll.“ Der Martinsumzug von St. Marien und Michaelis startete am Sonntagabend von der katholischen Kirche aus und endete mit einer Andacht in der lutherischen Michaelisgemeinde....