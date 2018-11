Polizei fahndet nach Tankstellenräubern

. Tankstellenüberfall an der Helmstedter Straße, zwei unbekannte Täter werden gesucht. Die Tat geschah laut Polizei am Dienstagabend. Erst Ende Oktober war es am Laagberg zum Überfall auf eine Tankstelle gekommen. Am 28. Oktober hatten zwei Männer dort Geld erbeutet (wir berichteten). Vergangenen...