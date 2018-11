Umstrittenes Bauprojekt nähert sich der Realisierung

Nachtigallen und Fledermäuse konnten das umstrittene Wohnungsbauprojekt an der Schulenburgallee bislang nicht stoppen, 130 Unterschriften ebenso wenig. Und auch die Anwohner, die am Mittwoch in die Ratssitzung kamen, um kritische Fragen zu stellen, hatten kein Glück. Das Vorhaben ist einen Schritt...