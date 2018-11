Verkehrsflucht auf Parkplatz – Zeugen gesucht

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf dem VW-Parkplatz Nordwest an der FE-Einfahrt ereignete. (Symbolfoto)

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmittag gegen 13.30 Uhr auf dem VW-Parkplatz Nordwest an der FE-Einfahrt ereignete. Ein 49 Jahre alter Fahrzeugbesitzer hatte seinen blauen Skoda Fabia in der Reihe 8 abgestellt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, teilte ihm ein Zeuge mit, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit vermutlich einem Pickup gegen seinen Skoda gefahren sei. Anschließend habe sich der unbekannte Autofahrer vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 1000 Euro. Leider standen die Zeugen zu weit vom Ort entfernt, so dass sie das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht ablesen konnten. Die Polizei hofft darauf, dass weitere Personen den Vorfall mitbekommen und sich das Kennzeichen des Verursachers notiert haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Fallersleben entgegen:

(0 53 62) 9 67 00-0

