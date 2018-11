Hooligans attackieren VfL-Fans in Enno-Zug

Wie ein Überfallkommando stürmten etwa 50 vermummte Personen am Samstag, 27. Oktober, gegen 23.30 Uhr in den Enno-Zug 83537 in Dedenhausen, etwa 30 Kilometer östlich von Hannover. Sie verletzten mehrere Reisende zum Teil schwer. Nun sucht die Bundespolizei nach Zeugen des Vorfalls. Nicht erwähnt wird in der am Freitag verschickten Pressemitteilung, um wen es sich bei den Tätern und Opfern handelt. Nach Informationen unserer Zeitung...