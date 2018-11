Schimmerie Harztropf im Reich der Faseltaki

Nicole Schaa liest nicht nur. Sie sitzt auch nicht am Lesepult. Die Autorin steht in der Stadtbibliothek und bewegt sich, die Vorgänge so unterstreichend. Trippelt Schimmerie Harztropf durch die Finsterwelt, trippelt Nicole Schaa vor ihren Zuhörern auf und ab; blickt die kleine Waldfee erschrocken...