So entsteht Pippis bunte Welt auf dem Vorhang

Wenn im Scharoun- Theater mit Pippi Langstrumpf bald das Weihnachtsmärchen beginnt, dann darf ein bunter Vorhang nicht fehlen. Er wird seit Jahren von Kindern bemalt. Am Wochenende war es wieder so weit. In sechs Gruppen zu jeweils rund 30 Mädchen und Jungen machten sich die Kinder am Samstag und...