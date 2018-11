Diebe stehlen Navis aus drei Fahrzeugen

Die Polizei registrierte in der Nacht zum Montag gleich drei Einbrüche in Autos, aus denen die Täter die Navigationsgeräte stahlen. Die Tatzeit dürfte zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, liegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 6000 Euro. Erwischt hat es in der Schreberstraße einen grauen VW Sharan, im Tulpenweg einen blauen VW Passat und im Dahlienweg einen grünen VW Touran. Die Täter zerstörten bei allen drei Fahrzeugen eine Scheibe, um dann das fest verbaute Navigationsgerät zu entwenden. Alle Fahrzeuge standen auf Gemeinschaftsparkplätzen vor Mehrfamilienhäusern. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

, entgegen.