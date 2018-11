Massive Stau-Gefahr auf der Landesstraße 294 in Hattorf

Ohne Staus wird es nicht gehen, Autofahrer müssen sich auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen: Am Dienstag, 27. November, wird die Landesstraße 294 in Hattorf in Höhe der Einmündung Krugstraße eingeengt, um die Ampelanlage umzubauen und eine Linksabbiegerspur zu realisieren. In einer Pressemitteilung der Stadt waren lediglich Einengungen und Beeinträchtigungen im Verkehrsablauf angekündigt worden. Auf was genau sich...