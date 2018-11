Morgen früh erste Belastungsprobe für Teilsperrung auf L 294

Die ganz großen Staus sind am ersten Tag der halbseitigen Sperrung auf der Landesstraße 294 in Höhe der Krugstraße ausgeblieben. Allerdings stellte sich am Dienstag heraus, dass die wechselseitige Verkehrsführung an der Baustelle auch erst am Nachmittag in Betrieb genommen worden war. „Wie sich die...