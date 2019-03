Taki-Kinder aus Ehmen gehen plastikfrei einkaufen

Die Zeitungs-Bälle fliegen nur so durch die Luft! In der Mondgruppe ist eine Zeitungs-Schneeballschlacht ausgebrochen: Je sieben Kinder stehen sich im Bewegungsraum der DRK-Kita in Ehmen gegenüber, um sie herum lauter Zeitungsstücke, die sie zu Kugeln geformt haben. Drei, zwei, eins, los! Die...