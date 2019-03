Vorbereitung des Sanierungsfalls am Feuerwehrhaus Fallersleben

Marode Balken, bröckelnde Fassaden und vieles mehr: Die kleine Halle am Feuerwehr-Standort in der Altstadt ist unbestritten ein massiver Sanierungsfall. Entsprechend gab es am Donnerstagabend im Rat der Stadt keinerlei Diskussionsbedarf, dass dringend etwas passieren muss. Einstimmig fiel der...