„Sweety Glitter“ rocken das Altstadtfest in Fallersleben

Einen Party-Knaller aus der Region haben die Veranstalter fürs 44. Altstadtfest als Hauptband für den Samstagabend an Land gezogen: „Sweety Glitter and the Sweethearts“ aus Braunschweig sind alte Bekannte, auch in Fallersleben. Sie spielen am 31. August auf der Hauptbühne am Denkmalplatz! Am Montag...