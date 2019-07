Neuland-Azubis gestalten Kita-Vormittag in Reislingen

Bunt und auch etwas nass ging es zu beim „Unterwasserwelt“-Vormittag in der Kita St. Markus in Reislingen, den Auszubildende der Wolfsburger Neuland Wohnungsgesellschaft für die Kinder organisiert haben. Die Aktion entstand im Projekt „Zukunft Bilden“ unserer Zeitung, an dem Auszubildende verschiedener Branchen aus der Region teilnehmen, sich weiterbilden und engagieren. Unter dem Motto „Seid ein Geschenk für die Region“ haben sich viele von ihnen in diesem Projektjahr wieder für verschiedene Institutionen etwas ausgedacht und ihre Zeit und ihre Ideen für andere eingebracht. So auch die angehenden Immobilienkauffrauen Kim Schumacher, Nicole Wolters, Jessika Iskam, Sarah Meister und Chantal Eilitz. Ihre Idee: Für die Kindergartenkinder in Reislingen ein buntes Programm zusammenstellen, mit ihnen basteln, spielen, sich einmal kennenlernen. Bei den pädagogischen Fachkräften der Kita kam die Idee super an. Kita-Leiterin Kathrin Rieck bezeichnet den Tag als vollen Erfolg. „Die Auszubildenden haben das ganz toll vorbereitet, viel Material mitgebracht und sich gut eingefühlt“, sagt sie. Schon im Vorfeld wurden Gespräche mit dem Kita-Team geführt, das Motto festgelegt und die verschiedenen Stationen geplant. „Am Tag selbst haben wir zunächst mit den Kindern gefrühstückt und gespielt, damit wir uns ein bisschen kennenlernen“, erzählt Sarah Meister. Dann ging es an die einzelnen Stationen: Kinderschminken, Malen mit Fingerfarbe, Sandbilder machen oder einfach Spielen mit Wasser und Matsch. Für alle war etwas dabei. „Beim Kinderschminken hat sich eine lange Schlange gebildet“, so Meister. „Uns hat das Projekt sehr viel Freude bereitet und wir fanden es auch mal spannend, einen Einblick in den Kindergartenalltag zu erhalten“, sagt Kim Schumacher. Auch vom Kita-Team gab es durchweg positive Resonanz: „Die Aktivitäten waren kindgerecht aufbereitet und kamen richtig gut bei den Kindern an“, sagt Mitarbeiterin Marion Labersweiler. Und für Kathrin Rieck steht fest: „Der Tag war für beide Seiten ein voller Erfolg. Wir haben nicht gemerkt, dass die Azubis nicht aus unserem Berufsfeld kommen und machen gerne wieder mit, wenn es weitere solche Projekte geben soll.“

