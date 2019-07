Etliche Baustellen gibt es zurzeit in Wolfsburg.

Wolfsburg. Diese Verkehrsbeeinträchtigungen bestehen zurzeit oder kommen in den nächsten Wochen auf Autofahrer zu.

Diese Straßenbaustellen gibt es im Sommer in Wolfsburg

Die folgenden Straßenbauprojekte mit hohen Verkehrsbeeinträchtigungen gibt es laut Mitteilung der Stadt Wolfsburg. Die seien, soweit möglich, in eine verkehrsärmere Zeit gelegt worden, damit möglichst wenige Beeinträchtigungen durch die Bautätigkeiten entstünden. Vor diesem Hintergrund wird ein Teil der Arbeiten auch in den Sommerferien/Werksferien im Juli/August umgesetzt.

Fallersleben, Am Neuen Tor, 29. April bis 2. August, Sperrung der Straße Am Neuen Tor in Abschnitten. Verlegung der Trinkwasserleitung.

Fallersleben, Ehmer Straße und Karl-Heise-Straße, 7. Mai bis 16. August, Ehmer Straße – Baustellenampel mit einer Fahrspur, Karl-Heise-Straße – Sperrung. Herstellung von Zufahrten für das Baugebiet Kleekamp.

Fallersleben, Karl-Heise-Straße (zwischen Herzog-Franz-Straße und Rothekampweg), 1. Juli bis 14. August. 1. Abschnitt: Einbahnstraße bis zum 14. August. 2. Abschnitt: Vollsperrung vom 22. Juli bis zum 14. August. Neugestaltung der Freianlage.

Fallersleben, K 114, 1. Juli bis 13. September. 1. Juli bis 3. Juli: 1. Abschnitt: Baustellenampel in max. 200 Metern. 4. Juli bis 9. August: 2. Abschnitt: Einbahnstraße in Fahrtrichtung Wolfsburg. 10. August bis 13. September: 3. Abschnitt: Baustellenampel in max. 200 Metern. Neubau der Amphibienleiteinrichtung auf der Nordseite.

Fallersleben, Wolfsburger Landstraße, 8. Juli bis 7. Oktober, jeweils eine Spur in jeder Fahrtrichtung bleibt erhalten, Sperrung vom südlichen Gehweg, während der gesamten Maßnahme ist eine zusätzliche Fußgängerbedarfsanlage installiert. Verlegung von Fernwärmeleitungen.

Sülfeld, L 292, 8 Juli bis 9. August, Vollsperrung zwischen Calberlah (Landkreis Gifhorn) und Wolfsburg-Sülfeld, Maßnahme vom Landkreis Gifhorn. Deckensanierung und Erweiterung der Knotenpunkte.

Hattorf, Heiligendorfer Straße, 12. Juli bis 2. August, Engstellensignalisierung auf der Heiligendorfer Straße und Einbahnstraße im Buchenberg. Rohrleitungsarbeiten – Trinkwasserleitung.

Vorsfelde, Helmstedter Straße, 15. Juli bis 2. August, Signalisierung des Kreuzungsbereichs mit einer 4-Punkt-Anlage, da eine Sperrung der Fahrspuhr in Fahrtrichtung Reislingen notwendig ist. Erneuerung Schachtwerkbau für die Entwässerung.

Warmenau/Kästorf, B 188, 22. Juli bis 2. August, Vollsperrung. 1. Abschnitt zwischen Parkplatz Nord-Kästorf (Maschweg 30) bis K 46. 2. Abschnitt K 46 bis A 39 (Anschlussstelle Weyhausen). Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Fahrbahnsanierung

Wendschott, Zum Rottenföhr und Fillerkamp , 23. Juli bis 30. Juli, Sperrung einzelner oder mehreren Fahrspuren. Schadstellensanierung.

Wolfsburg, Mitte-West, Hochring, 8. Oktober 2018 bis 31. Juli, Einbahnstraße in Fahrtrichtung Klinikum, Pflasterarbeiten.

Wolfsburg, Stadtmitte, August-Horch-Passage und Poststraße, 2. Juli 2018 bis 31. August, Vollsperrung der August-Horch-Passage, Rohrleitungsarbeiten.

Wolfsburg, Stadtmitte, Heßlinger Straße (ggü. LSW), 15. Juli bis 2. August, Vollsperrung der Fahrspur Richtung Phaeno.

Kanalarbeiten.

Wolfsburg, Stadtmitte, Dieselstraße, 15. Juli bis 2. August, Vollsperrung der Dieselstraße Höhe Amselweg – Umleitung über Lerchenweg, Daimlerstraße und Robert-Bosch-Weg, Erschließung des Baugebietes „Alte Baumschule“. Schmutzwasserkanal, Trinkwasserleitungen und Leerrohre.

Wolfsburg, Stadtmitte, Braunschweiger Straße – Höhe Am Rotheberg, 15. Juli bis 2. August, Sperrung einer Fahrspur in Fahrtrichtung Norden (Innenstadt). Rohrleitungsarbeiten – Fernwärme.

Wolfsburg, Stadtmitte, Berliner Ring, Braunschweiger Straße, Nordsteimker Straße, Reislinger Straße, Schillerstraße und Siemensstraße, 15. Juli bis 25. Juli, Sperrung einzelner oder mehreren Fahrspuren. Schadstellensanierung, an einzelnen Tagen.

Wolfsburg, Stadtmitte, Tunnel Heinrich-Nordhoff-Straße/Heßlinger Straße, 22. Juli bis 27. Juli, Sperrung einzelner Fahrspuren unter Berücksichtigung des Berufsverkehrs. Jährliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten. red