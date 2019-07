Täter zerkratzen zwei Audis in Wolfsburg – 20.000 Euro Schaden

Die Polizei in Wolfsburg registrierte in der Nacht zum Mittwoch zwei Sachbeschädigungen mit erheblichem finanziellen Ausmaß. Betroffen waren zwei Audi A 6, die von Unbekannten komplett zerkratzt wurden, wie die Polizei mitteilt.

Der erste Fall ereignete sich zwischen Dienstagabend, 23.30 Uhr, und Mittwochmittag gegen 13 Uhr in der Dessauer Straße. Hier hatte der 26-jährige Fahrzeugbesitzer seinen dunklen Audi A6 auf einem Parkplatz an einem Mehrparteienhaus abgestellt. Als er das Fahrzeug am Dienstagabend abstellte, war noch alles in Ordnung. Als er am Donnerstagmittag wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er dies komplett zerkratzt auf. Zudem war die Beifahrerscheibe eingeschlagen, und es wurde eine Lederjacke entwendet, die sich im Fahrzeug befand. Das Fahrzeug ist an sämtlichen Bauteilen – auch an den Felgen, den Scheinwerfern und den Rücklichtern zerkratzt. Zudem wurde der vordere linke Reifen zerstochen.

Der zweite Fall ereignete sich zwischen Mittwochnacht, 0 Uhr, und Mittwochmorgen, 10.30 Uhr, im Vogtlandweg. Hier hatte ein 26-jähriger Wolfsburger seinen Audi auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrparteienhaus abgestellt. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Auto kam, fand er dieses stark beschädigt vor. Der Audi A6 ist an allen Fahrzeugseiten von Unbekannten zerkratzt worden. Wie auch im Westhagener Fall sind alle Lackflächen, die Felgen, die Scheinwerfer und auch die komplette Verglasung betroffen.

Insgesamt dürfte ein Schaden von gut 20.000 Euro entstanden sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein Tatzusammenhang sei momentan nicht auszuschließen. Die Motivlage der Täter oder des Täters liege dabei derzeit völlig im Dunkeln. Ob sich hier ein verschmähte Liebe oder ein Fahrzeughasser ausgelebt habe, sei für die Polizei derzeit nicht ergründbar. Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen. red