Revolverheld freut sich aufs Konzert in der Wolfsburger Autostadt

Revolverheld kommt in die Wolfsburger Autostadt. Zum Auftakt des Sommerfestivals am Freitag, 19. Juli, spielt die Hamburger Band um 18 Uhr auf der Lagunen-Bühne. Gitarrist Niels Kristian Hansen spricht im WN-Interview über Lampenfieber, nennt seine Lieblingsorte und erinnert sich an seinen ersten...