Hochzeit im Klinikum: Wir dachten, wir hätten noch mehr Zeit

An die Ostsee wollten sie umziehen und dort heiraten. In einigen Jahren, wenn der Berufsalltag hinter ihnen liegt. Als krönender Abschluss eines früheren Lebens und glücklicher Start in ein neues. So war der Plan von Simone Marschner und Helmut Reifferscheidt. Es ist anders gekommen: Gestern haben sich die 55-Jährige und der 52-Jährige das Jawort gegeben – auf der Palliativstation des Klinikums Wolfsburg. Simone Marschner hat Krebs im...