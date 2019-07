Prozessionsspinner auf Spielplatz in Wolfsburg entdeckt

Wolfsburg. Der Eichenprozessionsspinner ist immer noch in seiner Reizphase. Spielplatzbesucher haben Raupen-Nester an der Breslauer Straße entdeckt.

Von Mai bis Juli durchläuft der Eichenprozessionsspinner auf seinem Weg zum Schmetterling diese eine böse Phase, wo er kleine Brennhärchen entwickelt, die beim Menschen Ausschläge und Atemwegs-Reizungen auslösen. Und diese Phase reizt der Nachtfalter in diesem Jahr wieder voll aus: Am Wochenende haben Besucher des Spielplatzes an der Breslauer Straße in Wolfsburg gemeldet, dass dort „viele Bäume befallen“ seien.

Diese Nester haben Spielplatzgäste dort entdeckt. Foto: foto: Privat

Über Facebook-Gruppen und unsere Zeitung möchten sie andere nun vor dem Besuch des Spielplatzes warnen. Die Feuerwehr habe, so heißt es, nur ein kleines Stück abgesperrt und den Spielplatz offen gelassen.

Die Stadt kümmert sich jetzt um den Fall und beseitigt -- so wie in den vergangenen Wochen auch – „akute Gefahrenquellen“, indem die Raupennester von Fachfirmen abgesaugt werden.

Die Verwaltung bittet, um schnell handeln zu können, Betroffene, die ein Nest entdecken, sich unbedingt im Servicecenter der Stadt unter zu melden oder eine E-Mail schreiben an servicecenter@stadt.wolfsburg.de.