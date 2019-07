Diebstähle: Wo im Sommer die größten Gefahren lauern

Wir haben Sommer. Wir haben Ferien. Wir sitzen im Café oder verbringen ganze Tage im Freibad oder am See. Wir sind oft mit dem Fahrrad unterwegs und haben weniger Kleidung an – und doch unsere wichtigsten Utensilien Handy, Portemonnaie und Co. immer dabei. Ferienzeit ist nicht nur eine Hoch-Zeit...