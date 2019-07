Busbahnhof fürs Schulzentrum Fallersleben im Bau

Am Dienstag fand am Schulzentrum ein Baustellenrundgang statt, hier an der Karl-Heise-Straße.

Was die Gebäude betrifft, befindet sich die seit 2014 laufende Generalsanierung des Schulzentrums auf der Zielgeraden: Aktuell werden die Sommerferien für den Rückzug der Oberstufe aus der Außenstelle Westhagen und für den Einzug der Hauptschul-Verwaltung in den Mobilbau genutzt. Erst knapp die Hälfte der Strecke ist dagegen bei der Neugestaltung der 4,6 Hektar großen Außenanlagen geschafft.

Derzeit ist auf der Nordseite des Schulzentrums, an der Karl-Heise-Straße, Großbaustelle: Dort entsteht ein Buswendeplatz, denn künftig soll der gesamte Schüler-Busverkehr dort abgewickelt werden und nicht mehr in der August-Lücke-Straße. „Zentrales Element auf dem künftigen Vorplatz wird eine Haltestellenanlage sein, die mit fünf Halte- und Wartepositionen für Gelenkbusse ausgestattet sein wird und auch gleichzeitig das Wendemanöver für eine An- und Abfahrt in Richtung Herzogin-Clara-Straße gestattet“, kündigt Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle an. Die Stadt nennt das Ganze sogar Busbahnhof; die Inbetriebnahme soll zum Jahresbeginn 2020 möglich sein.

Der Busplatz bildet aber nur einen Teil der kürzlich angelaufenen Baumaßnahmen entlang der Karl-Heise-Straße. Sie beinhalten auch die gesamte Vorplatz-Situation mit Anpassungs- und Erschließungsarbeiten „und bilden damit den Auftakt des zweiten Bauabschnitts des westlichen, rund 2,6 Hektar umfassenden Schulhofbereichs“, erläutert die Pressereferentin. Am 1. Juli haben die Arbeiten am Buswendeplatz begonnen. Nach der Einbahnstraßen-Regelung ist die Karl-Heise-Straße dort seit Montag bis voraussichtlich Mitte August voll gesperrt.

Die weitläufige Fläche an der Karl-Heise-Straße dient künftig als zentraler autofreier Ankunftsbereich „und öffnet sich mit ihrer platzartigen Gestaltung dem Stadtteil“, erklärt Elke Wichmann das Ziel der Gestaltung. Mit dem Mensa-Außenbereich und einem Lesegarten vor dem Büchereitrakt werde der Schulbetrieb stärker in die Öffentlichkeit gerückt.

Für die Vorplatz-Arbeiten hatte die Stadt Anfang des Jahres etliche Bäume und Sträucher gefällt oder radikal gestutzt – allein 19 Bäume wurden abgeholzt. Begründet hatte die Stadt das im Januar damit, dass die Bäume „nicht in die Planung integrierbar“ seien und teils aus Verkehrssicherheitsgründen ohnehin bald hätten gefällt werden müssen.

Die teils chaotischen Zustände zu Schulbeginn und -schluss sollen mit der Neuordnung der Verkehrssituation der Vergangenheit angehören: Der PKW-Verkehr wird mit einem langen Drop-Off-Streifen zum Ein- oder Aussteigen in die August-Lücke-Straße verlagert – dorthin, wo sich bisher die Busspur befand. Der dortige Lehrerparkplatz ist um 83 Stellplätze erweitert worden. Und auch die Fahrradständer in großer Zahl sind in Richtung August-Lücke-Straße gerückt.

Der eigentliche Schulhof des Schulzentrums wird mit zahlreichen Aufenthalts- und Bewegungsmöglichkeiten sowie Unterrichtsflächen für die bis zu 2000 Schüler von Hauptschule, Realschule und Gymnasium gestaltet, ausgerichtet auf die drei Schulformen, erläutert die Pressereferentin: „Neben den Schulgärten bereichern ,Grüne Klassenzimmer’ sowie ein Wissenschafts- und ein Werkgarten die Lehrmöglichkeiten, Tribünenanlagen werden als Treffpunkte zum Sehen und Gesehenwerden und Rückzugsbereiche zur Entspannung dienen. Beweglichkeit und Geschicklichkeit sind auf den Spielanlagen, der Trampolinstraße, Balancierstrecken, dem Streetballplatz und an den Tischtennisplatten gefragt.“ Und: „Als künftiges Highlight wird eine große Seilkletteranlage alle Altersklassen herausfordern.“

Als besondere Herausforderung bei der Gestaltung der Außenanlagen nennt Elke Wichmann den laufenden Schulbetrieb. Während bei den Gebäudearbeiten abschnittsweise gesperrt werden konnte, müsse die Erreichbarkeit der Schultrakte trotz der Geländearbeiten durchgehend gewährleistet sein.

Die weitere Zeitschiene sieht so aus, dass der im Oktober 2018 angelaufene erste Bauabschnitt voraussichtlich nach Abschluss der Pflanzungen gegen Herbstende fertig werden soll; die Arbeiten mit dem nun angelaufenen zweiten Bauabschnitt lägen derzeit im Zeitplan, berichtet Elke Wichmann von der Stadt-Pressestelle. „Im Herbst 2020 wird die Gesamtmaßnahme der Außenanlagen mit Abschluss der Pflanzarbeiten abgeschlossen sein.“

Knapp 7 Millionen Euro sind für die Neugestaltung der Außenanlagen des Schulzentrums Fallersleben inklusive Planungs- und Erschließungsleistungen vom Rat bewilligt worden. Die Realisierung liegt laut Stadt bisher im Kostenrahmen. Außerdem wurden für den Bau der Bushaltestellenanlagen öffentliche Fördermittel in Höhe von 530.000 Euro eingeworben.